В Чечне продолжаются поиски скрывшегося накануне боевика

ГРОЗНЫЙ/МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Чечни в четверг продолжили поиски в Курчалоевском районе Чеченской Республики скрывшегося в среду боевика, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике со ссылкой на министра внутренних дел по республике Руслана Алханова.

"В Курчалоевском районе Чеченской Республики сегодня сотрудники правоохранительных органов продолжили оперативные мероприятия по поиску скрывшегося накануне бандита", — приводятся в сообщении слова Алханова.

По его словам, на днях при отработке полученной оперативной информации полицейские установили и задержали несколько десятков участников НВФ и их пособников, у которых изъяты оружие и боеприпасы. В среду вечером одновременно в нескольких населенных пунктах Курчалоевского района сотрудники МВД по ЧР и Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по ЧР успешно провели спецоперацию, в результате которой были уничтожены четверо боевиков.

"Это жители г. Шали Умар Оздиев, 1992 г.р. и Райбек Идрисов, 1988 г.р., уроженец с. Герменчук Шалинского района Алихан Купчиев, 1984 г.р., а также житель с. Курчалой Узум-Хажи Мадаев, 1980 г.р., который в мае 2004 года был осужден на 12,6 года лишения свободы по ряду тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизм, похищение людей и незаконное хранение оружия. Уже доподлинно известно, что они были тесно связаны с запрещенной в России террористической организацией ИГ. Кроме этого, одного из бандитов удалось задержать", — сказал Алханов.

По оперативной информации, раскрытая бандгруппа действовала по указанию запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" и планировала совершить на территории Чечни ряд диверсионно-террористических актов, а также убийства полицейских и религиозных деятелей. С места спецоперации изъяты оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Глава МВД по Чечне также сообщил, что спецоперация по обезвреживанию боевиков разрабатывалась и проводилась под личным контролем Главы ЧР Героя России Рамзана Кадырова. В рамках спецоперации проводились и проводятся необходимые оперативные мероприятия и только адресные проверки. При этом местные жители к данным мероприятиям относятся с пониманием, всячески помогают правоохранителям, свободно передвигаются и занимаются обычными делами.