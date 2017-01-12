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Происшествия

В Чечне продолжаются поиски скрывшегося накануне боевика

14:3112.01.2017
(обновлено: 14:34 12.01.2017)
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Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости. NewsTeam
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ГРОЗНЫЙ/МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Чечни в четверг продолжили поиски в Курчалоевском районе Чеченской Республики скрывшегося в среду боевика, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике со ссылкой на министра внутренних дел по республике Руслана Алханова.

Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
© Фото: Национальная гвардия Российской Федерации
Погибшие во время спецоперации в Чечне военные служили в Росгвардии
"В Курчалоевском районе Чеченской Республики сегодня сотрудники правоохранительных органов продолжили оперативные мероприятия по поиску скрывшегося накануне бандита", — приводятся в сообщении слова Алханова.

По его словам, на днях при отработке полученной оперативной информации полицейские установили и задержали несколько десятков участников НВФ и их пособников, у которых изъяты оружие и боеприпасы. В среду вечером одновременно в нескольких населенных пунктах Курчалоевского района сотрудники МВД по ЧР и Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по ЧР успешно провели спецоперацию, в результате которой были уничтожены четверо боевиков.

"Это жители г. Шали Умар Оздиев, 1992 г.р. и Райбек Идрисов, 1988 г.р., уроженец с. Герменчук Шалинского района Алихан Купчиев, 1984 г.р., а также житель с. Курчалой Узум-Хажи Мадаев, 1980 г.р., который в мае 2004 года был осужден на 12,6 года лишения свободы по ряду тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизм, похищение людей и незаконное хранение оружия. Уже доподлинно известно, что они были тесно связаны с запрещенной в России террористической организацией ИГ. Кроме этого, одного из бандитов удалось задержать", — сказал Алханов.

Cпецоперация в Чечне. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Источник: двое военных погибли во время спецоперации в Чечне
По оперативной информации, раскрытая бандгруппа действовала по указанию запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" и планировала совершить на территории Чечни ряд диверсионно-террористических актов, а также убийства полицейских и религиозных деятелей. С места спецоперации изъяты оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Глава МВД по Чечне также сообщил, что спецоперация по обезвреживанию боевиков разрабатывалась и проводилась под личным контролем Главы ЧР Героя России Рамзана Кадырова. В рамках спецоперации проводились и проводятся необходимые оперативные мероприятия и только адресные проверки. При этом местные жители к данным мероприятиям относятся с пониманием, всячески помогают правоохранителям, свободно передвигаются и занимаются обычными делами.

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