Прокуратура просит отпустить бывшего мэра Переславля-Залесского из СИЗО

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура просит Басманный суд Москвы отпустить бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого по делу о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического производства в Ярославской области, из СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей является слишком строгой, прошу избрать более мягкую меру Кошурникову", — сказал прокурор.

Следствие настаивает на продлении бывшему мэру срока ареста до 16 апреля.

Басманный суд Москвы 18 ноября 2016 года постановил заключить Кошурникова под стражу на два месяца в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных "Роснано" на строительство фармацевтического завода. В рамках дела также были арестованы гендиректор "НТ-Фармы" Евгений Султанов и предполагаемый бенефициар предприятия Рустам Атауллаханов.

Позже следствие предъявило Кошурникову обвинение в превышении полномочий и выделило в отдельное производство его дело из материалов о хищении 1 миллиарда рублей у "Роснано". Атауллаханов также находится под стражей. Султанова, частично признавшего свою вину и заключившего сделку со следствием, суд отправил под домашний арест.

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