Жительницу Коми, укусившую полицейского, оштрафовали на 30 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Суд назначил жительнице Сыктывкара штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление и укус полицейского, говорится в сообщении СУСК РФ по республике Коми.
В результате 47-летняя жительница Сыктывкара признана виновной в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и применении в отношении него насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).
"Приговором суда Ирине Поповой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей в доход государства", — сообщает СУСК.