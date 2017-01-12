Жительницу Коми, укусившую полицейского, оштрафовали на 30 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Суд назначил жительнице Сыктывкара штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление и укус полицейского, говорится в сообщении СУСК РФ по республике Коми.

Следствием и судом установлено, что в июне 2016 года фигурантка с сыном и братом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шла по улице Коммунистической в Сыктывкаре. К ним подошли сотрудники полиции и предложили проехать в дежурную часть для составления протоколов. Недовольная женщина оскорбила одного их полицейских, нанесла ему удары по голове, телу и укусила его в плечо, добавляет следствие.

В результате 47-летняя жительница Сыктывкара признана виновной в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и применении в отношении него насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

"Приговором суда Ирине Поповой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей в доход государства", — сообщает СУСК.