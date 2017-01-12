Адвокатам экс-мэра Прокопьевска не удалось вернуть дело прокурору

КЕМЕРОВО, 12 янв — РИА Новости. Центральный районный суд Прокопьевска в Кузбассе отказал адвокатам бывшего главы города Валерия Гаранина в удовлетворении ходатайства по возвращению дела в прокуратуру, его рассмотрение по существу назначено на 24 января, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Валерий Гаранин занимал пост главы Прокопьевска с 1999 года по 2016 год. В сентябре 2016 года он ушел в отставку с формулировкой "по состоянию здоровья". В ноябре ему предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, он приобрел квартиру своей знакомой за счет городского бюджета, в результате чего муниципалитету был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Сейчас экс-чиновник находится под подпиской о невыезде.

"Сегодня прошло предварительное слушание, на котором сторона защиты хотела вернуть дело прокурору из-за того, что, по ее мнению, были допущены процессуальные нарушения при возбуждении уголовного дела, а также ходатайствовали об истребовании дополнительных доказательств и изменении меры пресечения на обязательство о явке", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, суд отказал защите "по всем пунктам" и назначил дату рассмотрения дела по существу на 24 января.