В Подмосковье задержали водителя, сбившего пенсионерку

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подмосковная полиция задержала мужчину, сбившего пенсионерку в подмосковном городе Люберцы, которая от полученных травм скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент произошел в среду.

"Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Golf, совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Потерпевшую доставили в больницу, после чего от полученных травм она скончалась в медучреждении. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), мужчина был задержан", — сказал дежурный офицер.

По его словам, полицейские в настоящее время проверяют все обстоятельства инцидента.