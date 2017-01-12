В ОП призвали сурово наказать водителя, не пропускавшего скорую на Камчатке

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наказание для водителя иномарки, не пропускавшего машину скорой помощи к пациенту, который в результате умер, должно быть суровым и неотвратимым, заявил заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, по результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям медиков из бригады скорой, сообщает СК.
"Считаю, что это камчатское преступление – прецедент. Наказание должно быть суровым, законным и неотвратимым. В том числе с учетом непредумышленного убийства: в УК РФ существуют подобные нормы и, на мой взгляд, они вполне адекватны и применимы к ситуации", — заявил Галочкин РИА Новости.
"Учитывая резонанс трагической истории, уверен, что она должна быть поучительной для граждан, чтобы никогда больше, никому и ни в какой ситуации не приходило в голову "не пропустить" машину скорой помощи к больному. Слава Богу, это все же редкий случай, но со своей стороны в ОП РФ возьмем данное разбирательство на контроль, будем вести мониторинг сходных происшествий и правоприменительной практики", — добавил он.