В ОП призвали сурово наказать водителя, не пропускавшего скорую на Камчатке

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наказание для водителя иномарки, не пропускавшего машину скорой помощи к пациенту, который в результате умер, должно быть суровым и неотвратимым, заявил заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин.

Во вторник в Петропавловске-Камчатском бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу. Как заявили медики, они ехали со включенными спецсигналами, на просьбы освободить дорогу водитель не отреагировал. При этом, по словам сотрудников скорой, пассажир автомобиля вышел из салона и стал угрожать. Когда медики попали к пациенту, тот был уже мертв. Как заявили в скорой, они вызвали сотрудников ГИБДД, но пока патруль приехал, водитель легкового автомобиля успел скрыться.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, по результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям медиков из бригады скорой, сообщает СК.

"Считаю, что это камчатское преступление – прецедент. Наказание должно быть суровым, законным и неотвратимым. В том числе с учетом непредумышленного убийства: в УК РФ существуют подобные нормы и, на мой взгляд, они вполне адекватны и применимы к ситуации", — заявил Галочкин РИА Новости.

Общественник также выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего молодого человека.

"Учитывая резонанс трагической истории, уверен, что она должна быть поучительной для граждан, чтобы никогда больше, никому и ни в какой ситуации не приходило в голову "не пропустить" машину скорой помощи к больному. Слава Богу, это все же редкий случай, но со своей стороны в ОП РФ возьмем данное разбирательство на контроль, будем вести мониторинг сходных происшествий и правоприменительной практики", — добавил он.