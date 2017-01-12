Верховный суд оставил в силе приговор детскому тренеру из "Хизб-ут-Тахрир"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Верховный суд (ВС) России оставил в силе приговор бывшему детскому тренеру по единоборствам Исе Рагимову, получившему 12 лет колонии за организацию ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб-ут-Тахрир", сообщили РИА Новости в суде.

"Коллегия Верховного суда по делам военнослужащих постановила приговор Московского окружного военного суда в отношении Рагимова оставить без изменений", — сказал представитель суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу подсудимого.

Рагимов в процессе отмечал, что заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следствием, но несмотря на это получил значительный срок лишения свободы.

Уголовное дело в отношении организаторов ячейки запрещенной "Хизб-ут-Тахрир" в Санкт-Петербурге было возбуждено в мае 2014 года. Один из главных основателей незаконной организаций Карим Ибрагимов в августе прошлого года был приговорен к 17 годам лишения свободы. Кроме того, были задержаны, а позже привлечены к уголовной ответственности и другие участники петербургской ячейки "Хизб-ут-Тахрир", функционировавшей в период с 2009 по 2015 год. Рагимов был арестован в апреле 2015 года по обвинению в создании ячейки террористической организации. До задержания он работал детским тренером по карате в спорткомплексе "Фрунзенский".

Партия исламского освобождения ("Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами") в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.