В Петербурге три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин и женщины в Санкт-Петербурге, которые отравились суррогатами алкоголя, сообщает ГСУСК РФ по городу.

По данным следствия, 9 и 10 января в бывшем жилом доме 10 по набережной реки Смоленки были обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые являются бездомными. Причиной смерти людей стало отравление суррогатами алкоголя.

"Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший неосторожности смерть более двух лиц)", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, как отмечают в ведомстве, находится на особом контроле у руководства. Следствием запланирован большой объем мероприятий, направленный на установление обстоятельств приобретения и употребления потерпевшими спиртсодержащей жидкости, назначен ряд экспертиз.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что двое мужчин и женщина в заброшенном доме на набережной Смоленки отравились стеклоочистителем.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование. Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.