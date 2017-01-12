Погибшие во время спецоперации в Чечне военные служили в Росгвардии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Погибшие в ходе спецоперации в Чечне правоохранители были военнослужащими Росгвардии, сообщается на сайте ведомства.

"Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб, спасая своего командира. При проведении спецоперации бандгруппа была уничтожена. В ходе боя был также ранен старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев, который от полученных ранений скончался в больнице", — говорится в сообщении Росгвардии.

Руководство Росгвардии представит военнослужащих к высоким государственным наградам, отмечается в сообщении.

В среду глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что четыре боевика были ликвидированы в ходе спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в Чечне. По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате спецоперации погибли двое военнослужащих.