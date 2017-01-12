В Саратове вынесли приговор водителю автобуса за гонки в центре города

САРАТОВ, 12 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил к полутора годам ограничения свободы водителя городского автобуса по обвинению в том, что в нарушение правил дорожного движения он устроил гонки с конкурентом по маршруту, в результате чего пассажир получил травмы, сообщила в четверг областная прокуратура.

Суд установил, что 25 февраля 2016 года 41-летний водитель автобуса маршрута №284К на центральной улице Саратова — Московской стал препятствовать проезду другого автобуса, ехавшему по схожему маршруту, при этом подсудимый совершал резкие маневры по перестроению из ряда в ряд, а также резко разгонял автобус и экстренно тормозил.

"При повороте на улицу Чернышевского Александр Чернышов в очередной раз набрал скорость и затормозил, в результате чего одна из пассажирок не удержалась за поручень и, потеряв равновесие, упала, получив телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью", — говорится в сообщении.

Суд признал Чернышова виновным по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Помимо ограничения свободы, суд лишил подсудимого водительских прав на 1,5 года. При этом сам водитель вину в суде не признал.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.