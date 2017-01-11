В Подмосковье задержали подозреваемую в похищении ребенка в 2014 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подозреваемая в похищении ребенка из городской больницы в Подмосковье в 2014 году задержана, следователи выясняют мотив преступления, сообщила в среду пресс-служба главного следственного управления СК по региону.

В середине июня 2014 года из палаты детского отделения Дедовской городской больницы неизвестные похитили новорожденного мальчика. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, объявления о пропаже ребенка были расклеены по всему Подмосковью. Было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

"Следственными органами задержана подозреваемая в совершении указанного преступления. Ею оказалась 40-летняя жительница Красногорского района Московской области, с которой в настоящее время работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что "благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий" местонахождение ребенка было установлено, он направлен на медицинское обследование.