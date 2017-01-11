В Саратове поручили в сжатые сроки восстановить многоэтажку после взрыва

Взрыв газа в жилом доме в Саратове (32)

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал в короткие сроки восстановить многоэтажный дом в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщила пресс-служба губернатора.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Есть прямое поручение президента: если дом пригоден к дальнейшей эксплуатации, его нужно восстановить, оказать помощь и поддержку пострадавшим семьям. Это необходимо исполнить в самые короткие сроки", — цитирует слова Радаева его пресс-служба.

Глава региона в среду на месте ЧП встретился с жильцами пострадавшего дома. "Людям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка… Ситуация под контролем, мы управляем процессом. К сожалению, есть тяжело пострадавший человек. Сейчас ему по максимуму оказывается медицинская помощь", — сказал он.

По словам губернатора, восстановлению подлежат порядка 25 квартир, жильцы пострадавшего дома временно расселены в санатории-профилактории "Сокол".