В Саратове поручили в сжатые сроки восстановить многоэтажку после взрыва
САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал в короткие сроки восстановить многоэтажный дом в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщила пресс-служба губернатора.
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
"Есть прямое поручение президента: если дом пригоден к дальнейшей эксплуатации, его нужно восстановить, оказать помощь и поддержку пострадавшим семьям. Это необходимо исполнить в самые короткие сроки", — цитирует слова Радаева его пресс-служба.
Глава региона в среду на месте ЧП встретился с жильцами пострадавшего дома. "Людям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка… Ситуация под контролем, мы управляем процессом. К сожалению, есть тяжело пострадавший человек. Сейчас ему по максимуму оказывается медицинская помощь", — сказал он.
По словам губернатора, восстановлению подлежат порядка 25 квартир, жильцы пострадавшего дома временно расселены в санатории-профилактории "Сокол".
Взрыв бытового газа в жилом доме в Саратове
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11.
По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей.
Сотрудник МЧС РФ у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.
В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.
Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор Игорь Качев (в центре) на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Несущие конструкции дома не пострадали.
Пансионат "Сокол" готов разместить у себя всех 146 жителей многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Автомобиль пожарной службы у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.