После взрыва газа в саратовской многоэтажке возбудили уголовное дело

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове, сообщает в среду СК РФ.

По данным ведомства, в среду днем в квартире на третьем этаже дома на Московском шоссе взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. По предварительным данным, пострадало не менее семи человек, из них двое детей 8 и 12 лет, а также хозяин квартиры, который получил ожоги.

Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения. В то же время в мэрии сообщили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.

"Возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме по признакам преступления… "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в релизе.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места ЧП, проводят допросы свидетелей и очевидцев.