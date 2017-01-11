Жителя Дагестана обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании

МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Житель Махачкалы, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании, предстанет перед судом в Дагестане, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.

По данным следствия, в апреле 2016 года 21-летний мужчина вступил в НВФ, которое действовало на территории города Дербента и Дербентского района, где обязался выполнять поручения боевиков. В составе бандячейки он носил и хранил при себе оружие и боеприпасы.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказал собеседник агентства.