Двум обвиняемым в подготовке терактов в Москве и Петербурге продлили арест

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до 12 марта срок ареста двух обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Суд продлил до 12 марта срок ареста фигуранта дела о подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге Шухратбека Эксанбаева", — сказала пресс-секретарь.

Пресс-секретарь добавила, что в среду суд также продлил срок содержания под стражей еще одного обвиняемого по делу — Розибая Торакулова. "Новый срок ареста Торакулова также продлен до 12 марта", — заявила Бочарова.

Всего в рамках дела было задержано 10 человек: двое в Москве и восемь в Санкт-Петербурге.

Эксанбаев и Торакулов подозреваются в организации деятельности террористической организации, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. В ноябре срок ареста им был установлен до 12 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ вместе с коллегами из Таджикистана и Киргизии задержала десять террористов, которые планировали теракты в местах массового скопления людей в Москве и Петербурге с использованием автоматов и взрывчатки. У боевиков было изъято четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.