Саратовские власти окажут помощь жильцам дома, где взорвался газ

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава Саратова Валерий Сараев поручил решить вопрос с оказанием материальной помощи жильцам многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четыре ребенка. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.

"Глава Саратова Валерий Сараев дал поручение своему заместителю проработать вопрос оказания материальной помощи пострадавшим", — сказал собеседник агентства.

Размер и порядок выплаты материальной помощи прорабатывается.