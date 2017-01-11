В Сочи обрыв троса заблокировал лифт с двумя детьми

КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости, Светлана Берило. В результате обрыва троса пассажирского лифта во вторник в Сочи в кабине на 20 минут оказались заблокированы двое малолетних детей; следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По факту обрыва троса пассажирского лифта, имевшего место 10 января 2017 года в одном из домов по улице Бытха, в результате которого двое малолетних детей были заблокированы в кабине (порядка 20 минут)… организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети не пострадали.