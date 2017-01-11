В Мурманской области двадцать человек заболели "гонконгским гриппом"

МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Медики выявили 20 случаев заражения так называемым "гонконгским гриппом" А(H3N2) у жителей Мурманской области, в том числе у восьми детей, в то же время общий показатель заболеваемости гриппа и ОРВИ в области находится не на эпидемиологическом уровне, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"За период с 14 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в области зарегистрировано 20 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа А(H3N2)", — сообщает ведомство. Специалисты уточняют, что среди заболевших восемь детей и 12 взрослых, все они не были привиты.

В первую неделю этого года показатель заболеваемости в Мурманской области находится на не эпидемиологическом уровне, показатель темпа регистрации заболевшего населения ниже показателя предыдущей недели на 55%.

"В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 48 человек из числа заболевших. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 20,8%, вирусов не гриппозной этиологии – 79,2%", — отмечается в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в этом сезоне ожидается распространение в стране "гонконгского гриппа" AH3N2. До этого такой тип вируса в России практически не циркулировал. Глава Роспотребнадзора предупреждала, что заболевание этим гриппом проходит "достаточно нелегко" и напоминала, что в конце 1960-х этот вид гриппа унес жизни тысяч людей.