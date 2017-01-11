В Башкирии начали проверку в связи с гибелью ребенка после катания на горке

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Росздравнадзор проводит проверку в связи с гибелью 5-летнего ребенка в Башкирии, который получил травму головы, катаясь с ледяной горки, ведомство разберется с фактом неоказания своевременной помощи, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Инцидент с пятилетним ребенком произошел 3 января в городе Давлеканово в Башкирии. Мальчик с друзьями катался с ледяной горки. По словам родителей, когда ребенок в очередной раз скатился вниз, в него врезалась скатившаяся толпа детей. Мальчик получил травму головы и был доставлен в больницу. Спустя два дня он скончался.

"Сейчас по моему поручению Росздравнадзор осуществляет проверку с выемкой всех документов по неприятной, чрезвычайно трагичной, ситуации в Башкортостане. Это произошло 3 января, когда 5-летний ребенок, ударившись головой при катании с горки, обратились родители в ЦРБ, и сейчас мы проверяем, что дальше произошло. Умер он 5 января в республиканской больнице", — сказала она журналистам.

Что произошло и почему исходно этому ребенку вовремя не была оказана оперативная помощь, которая была необходима, вот с этим мы разбираемся, запрашиваем дела тех врачей, которые дежурили в ЦРБ. Разберемся с этим", — добавила она.

Региональный СК возбудил дело в связи с гибелью ребенка. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей неустановленными пока медработниками ГБУЗ "Давлекановская ЦРБ" "неверно оценено состояние пятилетнего больного" и "допущены дефекты в оказании ему медицинской помощи".