В Пензе от заболевания гриппом умер один человек

САРАТОВ, 11 янв – РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Пензе один человек умер от заболевания гриппом, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Манухина.

Всего в РФ пять человек скончались от последствий гриппа с начала этого эпидсезона, ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она не назвала регионы, где фиксировались смертельные исходы. В декабре сообщалось о смерти от последствий гриппа мужчины в Санкт-Петербурге.

"Седьмого января молодой человек 38 лет, не привитый (от гриппа), скончался от гриппа в одной из пензенских больниц. У него было позднее обращение (за медицинской помощью). Он имел сопутствующие заболевания, хроническое заболевание верхних дыхательных путей", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что у мужчины был диагностирован штамм гонконгского гриппа.

Как уточняет региональное управление Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по Пензенской области на первой неделе 2017 года был ниже на 43,1% ниже уровня эпидемического порога, при этом эпидпорог был незначительно превышен среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

"Из числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа преимущественно идентифицируется штамм АH3N2", — отмечается в сообщении.

Клиническая картина вируса гриппа AH3N2 (гонконгский грипп) как правило не отличается от заболеваний, вызванных другими вирусами гриппа. Для гриппа характерно внезапное начало болезни, высокая температура (38 градусов и выше), к которой могут прибавиться кашель, головная боль, боли в горле или мышцах, затрудненное дыхание. Наиболее подвержены риску заболевания пожилые люди старше 65 лет, а также люди, которые страдают от анемии, хронических болезней легких, сердца или почек, или от диабета. Также в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом и беременные женщины.