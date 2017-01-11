Сайт прокуратуры Чувашии возобновил работу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв – РИА Новости. Официальный сайт прокуратуры Чувашии, который не работал почти неделю, предположительно, из-за атаки хакеров, в среду возобновил работу, сообщили РИА Новости в республиканской прокуратуре.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что сайт прокуратуры взломали 5 января, с тех пор он не работал. По словам собеседника агентства, МВД и УФСБ по республике проводят проверку. Он не уточнил, кто может быть причастен к хакерской атаке. Однако, по сообщениям местных СМИ, сайт могла взломать хакерская группировка, имеющая отношение к запрещенной в России организации "Исламское государство".

"Сайт заработал", — сказал представитель прокуратуры.

В региональных УФСБ и МВД по-прежнему не комментируют информацию о возможной хакерской атаке.