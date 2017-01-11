Следствие просит продлить арест фигурантам дела о хищении у "Роснано"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста фигурантов дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического производства в Ярославской области, до 16 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступили ходатайства о продлении срока ареста обвиняемым до 16 апреля. Заседания по этому вопросу состоятся 12 января", — сказала пресс-секретарь.

Басманный суд Москвы 18 ноября постановил заключить мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова под стражу на два месяца в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического завода. В рамках этого дела также были арестованы гендиректор "НТ-Фармы" Евгений Султанов и предполагаемый бенефициар этого предприятия Рустам Атауллаханов.

Позже следствие предъявило обвинение мэру Переславля-Залесского Кошурникову в превышении полномочий и выделило в отдельное производство его дело из материалов о хищении 1 миллиарда рублей у "Роснано". Атауллаханов также находится под стражей. Султанова, частично признавшего свою вину и заключившего сделку со следствием, суд отправил под домашний арест.