В Новосибирске перекрыли крупный канал поставки наркотиков

НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Крупный канал поставки различных наркотиков перекрыли полицейские в Новосибирске, всего изъято более 29 килограммов зелья, в том числе амфетамин, гашиш, марихуана, кокаин, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

В полиции пояснили, что еще в конце прошлого года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД задержали 29-летнего и 21-летнего жителей поселка Краснообск по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

Тогда при проведении обследования в помещении двух гаражей были обнаружены и изъяты психотропные вещества и наркотические средства общей массой более семи килограммов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

"В ходе проведения дополнительных оперативно-разыскных мероприятий наркополицейские областного главка МВД обнаружили тайник, в котором подозреваемые хранили крупную партию наркотиков. Всего в тайнике обнаружено и изъято более 22 килограммов запрещенных к обороту веществ — около пяти килограммов амфетамина, 808 граммов кокаина, гашиш в брикетах общей массой 14,5 килограмма и почти три килограмма марихуаны", — сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.