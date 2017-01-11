В Кузбассе семья насмерть отравилась угарным газом из печи

КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Тела мужчины, женщины и их 16-летнего сына нашли в частном доме в Новокузнецке: по предварительным данным, семья отравилась во сне угарным газом, сообщает следственное управление СК РФ по Кузбассу.

По данным следствия, они перестали выходить на связь с родственниками с 8 января. Старшая дочь приехала проведать родителей и нашла их погибшими.

"Открыв двери своим ключом, она обнаружила отца с матерью и брата без признаков жизни. Все лежали на своих спальных местах. Женщина вызвала "скорую помощь". Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевших", — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что в доме было печное отопление. Предварительной причиной смерти всех троих в ведомстве назвали отравление угарным газом.

Следователи организовали доследственную проверку. "Семья на профилактических учетах не состояла, характеризуется положительно", — добавили в областном СУСК.