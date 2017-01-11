В Красноярске возбудили дело против поджигателя храма Рождества Христова

КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемого в поджоге дверей храма Рождества Христова на правобережье Красноярска, сообщил РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее сообщалось, что вечером 14 декабря неизвестный пытался поджечь двери храма.

По данным МВД, пьяный мужчина поджег двери, предварительно облив их бензином. Он был задержан сотрудниками ЧОП, которые и передали его прибывшему наряду полиции. В результате возгорания никто не пострадал, имуществу храма причинен материальный ущерб. Установлено, что в момент совершения поджога храм был закрыт, богослужение не осуществлялось.

"При допросе мужчина вину в совершении преступления признал и пояснил, что мотивом совершения преступления, по его версии, явился отказ работников храма пустить его для молитвы, а совершением поджога дверей он хотел привлечь к себе внимание", — сказал Юрченко.

Он добавил, что "по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы".

В настоящее время расследование дела находится на контроле начальника ГСУ краевого главка МВД.