В Красноярске возбудили дело против поджигателя храма Рождества Христова

КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемого в поджоге дверей храма Рождества Христова на правобережье Красноярска, сообщил РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
По данным МВД, пьяный мужчина поджег двери, предварительно облив их бензином. Он был задержан сотрудниками ЧОП, которые и передали его прибывшему наряду полиции. В результате возгорания никто не пострадал, имуществу храма причинен материальный ущерб. Установлено, что в момент совершения поджога храм был закрыт, богослужение не осуществлялось.
"При допросе мужчина вину в совершении преступления признал и пояснил, что мотивом совершения преступления, по его версии, явился отказ работников храма пустить его для молитвы, а совершением поджога дверей он хотел привлечь к себе внимание", — сказал Юрченко.
Он добавил, что "по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы".
В настоящее время расследование дела находится на контроле начальника ГСУ краевого главка МВД.