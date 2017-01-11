На Ямале сгорел жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Жилой деревянный двухэтажный дом в поселке Пангоды (ЯНАО) полностью поврежден в результате пожара, произошедшего рано утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
В администрации поселения отметили, что на базе местного спортивного зала организован пункт временного размещения жильцов сгоревшего дома. В полдень по местному времени запланировано заседание специальной комиссии, на повестке которого в числе основных тем будет рассмотрен вопрос о расселении жильцов дома.