На Ямале сгорел жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Жилой деревянный двухэтажный дом в поселке Пангоды (ЯНАО) полностью поврежден в результате пожара, произошедшего рано утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Локализация пожара длилась около полутора часов, при этом ликвидация огня продолжается. "В 5:45 (3:45 мск) все жильцы были эвакуированы. По списку в доме проживает 69 человек, в том числе 10 детей. В 7:14 (5:14 мск) была объявлена локализация пожара на площади 648 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем поврежден дом по всей площади. На данный момент продолжаются работы по ликвидации пожара", — заявили в управлении МЧС.

В администрации поселения отметили, что на базе местного спортивного зала организован пункт временного размещения жильцов сгоревшего дома. В полдень по местному времени запланировано заседание специальной комиссии, на повестке которого в числе основных тем будет рассмотрен вопрос о расселении жильцов дома.