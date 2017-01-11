Аэропорт Анадыря возобновил рейсы после непогоды на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Аэропорт Анадыря на Чукотке возобновил рейсы, приостановленные из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ.

Из-за мощного циклона, который подошел в регион 29-30 декабря 2016 года, пострадал ряд населенных пунктов Чукотки. Ветер местами достигал 54 метров в секунду. Оказались повреждены окна домов, завалился кран в порту, повредились лопасти вертолетов в аэропорту. Сейчас энергоснабжение восстановлено во всех районах. Шестого и 7 января на Чукотке также распространили экстренное предупреждение из-за штормового ветра порывами 35-40 метров в секунду с сильной метелью.

"В аэропорту "Угольный" возобновились авиарейсы, приостановленные в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы. Сегодня были совершены задержанные рейсы как по маршруту Москва-Анадырь, так и рейсы внутренних авиалиний. На данный момент проезд по всем автодорогам обеспечен в полном объеме. Все населённые пункты Чукотского автономного округа полностью обеспечены тепло- и электроснабжением, осуществляется подача холодной и горячей воды. Объекты инфраструктуры и энергетики работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В округе продолжаются аварийно-восстановительные работы на руднике Валунистый, на котором из-за непогоды в ноябре 2016 года обрушились 42 опоры воздушной линии электропередачи. На рудник Валунистый ожидается вылет рабочей группы, которая на месте оценит ход восстановительных работ, рассмотрит возможность её ускорения или оптимизации, а также встретится с жителями и работниками рудника для определения потребности в дополнительной поддержке.