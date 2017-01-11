На Камчатке чиновника обвиняют в халатности при закупке квартир для сирот

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Бывший замглавы администрации Петропавловска-Камчатского обвиняется в халатности при закупке квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.
"По версии следствия, обвиняемый в 2014 году заключил муниципальные контракты на приобретение двух квартир общей стоимостью более 5,5 миллиона рублей для формирования специализированного жилфонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, жилые помещения находились в домах, один из которых подлежал сносу, а второй – сейсмоусилению. Однако это не остановило обвиняемого, и он перечислил в адрес поставщиков указанные денежные средства за приобретение жилых помещений", — сказала Матафонова.
Следователи завершили расследование уголовного дела. В настоящее время стороны знакомятся с собранными материалами.