На Камчатке чиновника обвиняют в халатности при закупке квартир для сирот

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Бывший замглавы администрации Петропавловска-Камчатского обвиняется в халатности при закупке квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

По ее словам, чиновник также занимал должность руководителя департамента управления жилищным фондом городской администрации.

"По версии следствия, обвиняемый в 2014 году заключил муниципальные контракты на приобретение двух квартир общей стоимостью более 5,5 миллиона рублей для формирования специализированного жилфонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, жилые помещения находились в домах, один из которых подлежал сносу, а второй – сейсмоусилению. Однако это не остановило обвиняемого, и он перечислил в адрес поставщиков указанные денежные средства за приобретение жилых помещений", — сказала Матафонова.

Отмечается, что действия бывшего замглавы повлекли существенное нарушение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение благоустроенным жилым помещением, а также причинили крупный ущерб бюджету Камчатского края.

Следователи завершили расследование уголовного дела. В настоящее время стороны знакомятся с собранными материалами.