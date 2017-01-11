В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Краевой главк МЧС России рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.
Тихоокеанский циклон обрушился на Камчатку в среду. Он принёс на полуостров снег и сильный ветер. Ожидается, что непогода в крае сохранится до пятницы.