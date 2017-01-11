В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

"В период с 00 часов 12 января 2017 года по 14 января 2017 года включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", — сообщает центр.

Краевой главк МЧС России рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.

Тихоокеанский циклон обрушился на Камчатку в среду. Он принёс на полуостров снег и сильный ветер. Ожидается, что непогода в крае сохранится до пятницы.