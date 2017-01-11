У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

"По данным службы срочных донесений города Обнинск, сейсмическое событие с магнитудой 4,3 произошло в среду ночью по местному времени в акватории Берингова моря на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 56 километров восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, до береговой линии – 2 км", — говорится в сообщении.

Отмечается, что звонков в ЕДДС муниципальных образований от граждан не поступало. Социального напряжения среди населения нет. Сейсмособытие не цунамигенное.