Суд в Ростове рассмотрит дело о разжигании межнациональной ненависти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд рассмотрит дело военнослужащего Южного военного округа (ЮВО) по обвинению в разжигании ненависти по признакам национальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В среду, 11 января, в 10.00 в Северо-Кавказском окружном военном суде состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении военнослужащего одной из воинских частей ЮВО Антона Брагина 1990 года рождения, уроженца Ростовской области", — пояснили в пресс-службе суда.

Согласно обвинительному заключению, летом 2014 года Брагин якобы опубликовал на персональной странице социальной сети "ВКонтакте" видеоролик, побуждающий к участию в радикальных, насильственных мероприятиях, а также демонстрирующий насильственные действия одной группы лиц по отношению к другой группе лиц (представителям кавказских республик).

Как считает следствие, зимой 2014 года подсудимый якобы опубликовал на своей странице еще один видеоролик, который содержал слова, словосочетания и обороты, косвенно возбуждающие ненависть либо вражду по признакам национальности. По данным следствия, этот ролик включен в федеральный список экстремистских материалов.

По версии следствия, в период с июня 2015 года по март 2016 года Брагин неоднократно размещал на странице "Вконтакте" фото, видео и текстовые материалы, способствующие возбуждению и разжиганию ненависти, вражды, а также унижающие человеческое достоинство группы лиц по признакам национальности, в частности по отношению к евреям, народам Северного Кавказа и Средней Азии, а также к лицам, исповедующим ислам.

Кроме того, с января 2016 года по март 2016 года подсудимый неоднократно опубликовывал фото и текстовые материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма.

Также следствие утверждает, что Брагин уклонился от прохождения военной службы в период 23 мая 2016 года по 18 июня 2016 года. Подсудимого обвиняют по статьям "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", "самовольное оставление части или места службы". Ему грозит в обще сложности до 13 лет лишения свободы.