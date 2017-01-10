Суд в Ростове начал рассматривать дело предполагаемого члена ячейки ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Дагестана Абдурахмана Усманова, обвиняемого в участии в ячейке террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Во вторник 10 января 2017 года в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Абдурахмана Усманова, обвиняемого в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации, а также в незаконном вооруженном формировании", — пояснили в суде.

Согласно тексту обвинительного заключения, Усманов летом 2014 года незаконно пересек границу с Сирией и на территории республики добровольно вступил в террористический учебный центр, находящийся в подчинении ИГ.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, на допросе подсудимый утверждал, что после обучение дал присягу ИГ.

По версии следствия, Усманов около года участвовал в деятельности НВФ, где занимался тыловым обеспечением членов джамаата, осуществлял сбор средств на нужды вдов, детей членов ИГ.

Кроме того, подсудимый, по версии следствия, нанимал адвокатов и подкупал должностных лиц правоохранительных органов Турции для оказания помощи задержанным на территории страны членам НВФ и ИГ, а также выполнял иные возложенные на него руководителем террористической организации функции.