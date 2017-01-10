В Саратове вынесли приговор лжеполковнику ФСБ

САРАТОВ, 10 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский райсуд Саратова во вторник приговорил лжеполковника ФСБ, который за 2 миллиона рублей обещал бизнесменам прекратить проверки со стороны органов безопасности, к 3,5 года лишения свободы по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

Региональное управление ФСБ ранее сообщило, что житель Саратова Константин Черкашин, представляясь начальником отдела УФСБ по области, предлагал гражданам урегулировать за денежное вознаграждение вопросы с органом безопасности, обещая часть суммы передать руководству силовых структур области. После получения одного миллиона рублей, являющегося половиной оговоренного вознаграждения, Черкашин был задержан с поличным 3 июня 2016 года. Потерпевшими по делу стали два бизнесмена.

"Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фигурант дела признан виновным по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере" и был взят под стражу в зале суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.