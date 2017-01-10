В Липецке восстановлено прерванное из-за аварии водоснабжение

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Специалисты Липецкой городской энергетической компании устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды более 7,5 тысячи жителей Липецка, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

По данным Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК), произошла утечка на водоводе диметром 300 миллиметров. В результате в 11.00 мск вторника на время проведения восстановительных работ от холодного водоснабжения отключили дома по девяти улицам. Всего без питьевой воды остались 212 юридических лиц и 7508 жителей города.

"Аварию устранили, водоснабжение полностью восстановлено", — сказал представитель ЛГЭК.