Из Самары вылетел рейс в Москву, задержанный почти на сутки

САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Рейс в Москву, задержанный почти на сутки, вылетел из Самары, сообщили РИА Новости в аэропорту Курумоч.

"Борт вылетел в Москву (Домодедово) в 20.23 по местному времени (19.23 мск — ред)", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 20.10 мск 9 января в аэропорту Курумоч был задержан вылет авиалайнера Boeing авиакомпании "АлРоса", следующий по маршруту "Самара — Москва". По информации куйбышевской транспортной прокуратуры, на борту самолета находилось 125 пассажиров, которые работают вахтовым методом. От полета отказался 51 пассажир, а 74 размещены в гостинице. Ранее планировалось, что рейс вылетит в 14.00 мск, но вылет вновь был отложен.

Как отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, задержка произошла по технической причине — из-за отказа датчика обогрева лобового стекла. По факту инцидента проводится проверка.