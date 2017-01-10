Житель Рязанской области, обливший бензином и поджёгший жену, будет осужден

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Житель Рязанской области, который поругался в кафе с женой, а потом облил её бензином и поджёг, пойдёт под суд за убийство с особой жестокостью, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Следствием установлено, вечером 25 апреля прошлого года между обвиняемым и его женой, которые находились в арендуемом ими придорожном кафе Шацкого района области, произошел конфликт.

"Взяв в хозпостройке канистру с бензином, обвиняемый облил легковоспламеняющейся жидкостью женщину и поджег. От полученных телесных повреждений потерпевшая через некоторое время скончалась", — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело об "убийстве, совершенном с особой жестокостью".

"Обвиняемый в ходе предварительного следствия не признал себя виновным и заявил о непричастности к смерти супруги, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, которая опровергает выдвинутые им версии. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.