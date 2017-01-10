Улюкаеву не разрешили гулять и посещать врачей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник не разрешил бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, под домашним арестом посещать врачей и гулять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Наложенные ранее запреты сохранить. Запретить обвиняемому покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН", — огласила решение судья Елена Ленская.

Улюкаев просил отпустить его в медучреждение для планового обследования, разрешить ежедневные прогулки, а также расширить список лиц, которым можно посещать квартиру, где он находится, включив туда няню его шестилетней дочери. Однако суд счел его доводы неубедительными. Ранее следователь также запретил входить в квартиру уборщице.