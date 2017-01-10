Экс-замминистра Свердловской области заменили арест подпиской о невыезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову заменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Шилиманов проходит по одному делу с известным бардом Александром Новиковым, обвиняемым в мошенничестве. Речь идет о махинациях с деньгами пайщиков коттеджного поселка "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге, по данным правоохранителей, сумма ущерба от махинаций составила 36 миллионов рублей.

"Гражданину избрана мера пресечения – подписка о невыезде", — сказала Канатова.

Ранее районный суд арестовал Шилиманова на два месяца, но потом областная инстанция отменила это решение. Новикову сначала в качестве меры пресечения был избран домашний арест, но его затем тоже отменили. Теперь Новиков, как и Шилиманов, находится под подпиской о невыезде.