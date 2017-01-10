Улюкаев пожаловался на проблемы с давлением

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый по делу о получении взятки в 2 миллиона долларов, нуждается в медицинском обследовании из-за гипертонии, заявила в Басманном суде Москвы его адвокат Лариса Каштанова.

"Моему подзащитному необходимо медицинское обследование. Об этом свидетельствует амбулаторная выписка, где сказано о необходимости динамического наблюдения в связи с диагнозом — гипертонией первой степени", — сказала адвокат.

После задержания в ночь на 15 ноября суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Суд во вторник рассматривает ходатайство следствия о продлении этой меры пресечения еще на три месяца.