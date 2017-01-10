В Саратове вынесли приговор экс-чиновнику, угрожавшему полицейским

САРАТОВ, 10 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший чиновник саратовской мэрии, который во время задержания за появление в общественном месте в пьяном виде угрожал полицейским расправой и увольнением со службы, приговорен к обязательным работам по обвинению в оскорблении представителя власти, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

Следствие и суд установили, что 24 мая 2016 года 38-летнего сотрудника одного из подразделений администрации Саратова Евгения Шагина в центре города остановили двое полицейских по подозрению в том, что тот появился в общественном месте в состоянии опьянения, однако в ответ на требования правоохранителей пройти для разбирательства в отдел полиции чиновник грубой нецензурной бранью оскорбил полицейских, угрожал им проблемами на службе и увольнением.

"Приговором суда Евгению Шагину назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оскорбление представителя власти", — говорится в сообщении.

Ранее СУСК сообщило, что чиновник по требованию следователей был уволен из администрации Саратова, а сам он обвинялся по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти".

В СУСК уточнили РИА Новости во вторник, что суд в ходе рассмотрения уголовного дела не усмотрел в действиях Шагина угрозы применения насилия в отношении представителей власти, признав его виновным только в оскорблении полицейских.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.