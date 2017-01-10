В Саратове вынесли приговор экс-чиновнику, угрожавшему полицейским

САРАТОВ, 10 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший чиновник саратовской мэрии, который во время задержания за появление в общественном месте в пьяном виде угрожал полицейским расправой и увольнением со службы, приговорен к обязательным работам по обвинению в оскорблении представителя власти, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.
"Приговором суда Евгению Шагину назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оскорбление представителя власти", — говорится в сообщении.
Ранее СУСК сообщило, что чиновник по требованию следователей был уволен из администрации Саратова, а сам он обвинялся по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти".
В СУСК уточнили РИА Новости во вторник, что суд в ходе рассмотрения уголовного дела не усмотрел в действиях Шагина угрозы применения насилия в отношении представителей власти, признав его виновным только в оскорблении полицейских.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.