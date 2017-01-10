В Новосибирске проверят данные о переломах ног у ребенка в ледовом городке

НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Следователи СК начали проверку размещенной в СМИ информации о том, что шестилетний мальчик якобы сломал обе ноги, катаясь на горках ледового городка в Новосибирске, сообщает во вторник Следственное управление СК РФ по региону.

В ведомстве пояснили, что во вторник на одном из интернет-порталов была размещена информация о том, что шестилетний мальчик катался на горках ледового городка "Морские дали" на набережной Оби в Новосибирске и получил переломы обеих ног.

"По данному сообщению СМИ следственными органами СК РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки на предмет установления наличия или отсутствия в действиях сотрудников администрации ледового городка признаков состава преступления", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что следователям предстоит проверить всю изложенную в СМИ информацию.