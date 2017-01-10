Улюкаев попросил суд допустить няню к его дочери

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый по делу о получении взятки в 2 миллиона долларов, попросил Басманный суд разрешить ему прогулки, посещение врачей и допуск в дом няни его дочери.

"Если суд решит продлить меру пресечения, то прошу обратить внимание на наше ходатайство о прогулках, разрешении планового лечения, а также о расширении списка лиц, которым можно посещать квартиру. Прошу разрешить визиты няни моей шестилетней дочери", — обратился Улюкаев к судье.

Пока по решению суда в квартиру, где он отбывает домашний арест, могут заходить лишь близкие родственники, адвокаты, следователи и сотрудники ФСИН.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.