В Марий Эл будут судить врача за гибель пациентки во время аборта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв – РИА Новости. Акушер-гинеколог предстанет перед судом в Марий Эл по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей после того, как ее пациентка умерла от анафилактического шока во время операции по прерыванию беременности, сообщает во вторник СУ СКР по республике.

По данным следствия, в феврале 2016 года "в одну из поликлиник города Волжск обратилась женщина с целью прерывания беременности". "В процессе операции врач не удостоверилась в безопасности препарата, применяемого для обезболивания. В результате у пациентки развился анафилактический шок, и она скончалась", — говорится в сообщении.

По уголовному делу допрошено 18 свидетелей, проведены две судебно-медицинские экспертизы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает СУ СК.