В Хабаровском крае после наезда катера на кита возбуждено дело

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Административное дело возбуждено после наезда катера с туристами на гренландского кита в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

Как ранее сообщал Владимир Андронов, директор учреждения "Заповедное Приамурье", ведающего хабаровскими заповедниками и нацпарками, экологи направили в природоохранную прокуратуру Хабаровского края материалы о наезде катера с туристами на гренландского кита, отдыхавшего на мелководье у побережья.

"Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", — сказал представитель Росприроднадзора.

Санкция за это правонарушение предполагает штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан, от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц,

По словам Андронова, видео о том, как катер с туристами преследует гренландского кита, чтобы его погладить, а потом наезжает на животное, выложено в интернете в конце декабря. Тур был организован одной из компаний, с которой у "Заповедного Приамурья" нет договора о сотрудничестве. Инцидент произошел в 60 километрах от границ национального парка "Шантарские острова" в материковой зоне.