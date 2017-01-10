В Хабаровском крае после наезда катера на кита возбуждено дело

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Административное дело возбуждено после наезда катера с туристами на гренландского кита в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.
"Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", — сказал представитель Росприроднадзора.
По словам Андронова, видео о том, как катер с туристами преследует гренландского кита, чтобы его погладить, а потом наезжает на животное, выложено в интернете в конце декабря. Тур был организован одной из компаний, с которой у "Заповедного Приамурья" нет договора о сотрудничестве. Инцидент произошел в 60 километрах от границ национального парка "Шантарские острова" в материковой зоне.