В Тверской области полицейский покончил с собой в служебном кабинете

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства самоубийства полицейского в Тверской области, который, по данным СК, покончил с собой в служебном кабинете, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Девятого января 2017 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в утреннее время в помещении служебного кабинета здания Сонковского ПП МО МВД РФ "Краснохолмский", расположенного в поселке Сонково Тверской области, обнаружено тело сотрудника полиции с признаками суицида", — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. По данным СК, к настоящему времени проведен осмотр служебного кабинета, опрошены родственники погибшего, назначена экспертиза.

В Тверской области с начала года это второй громкий случай самоубийства: 7 января в квартире, расположенной по улице Софьи Перовской города Твери, было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения, "по предварительным данным, покончившего жизнь самоубийством". В партии "Яблоко" подтвердили смерть члена тверского бюро партии 24-летнего Алексея Доманова.