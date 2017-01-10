На Камчатке восстановили водоснабжение поселка Северные Коряки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв — РИА Новости. Водоснабжение в жилых домах поселка Северные Коряки Елизовского района на Камчатке восстановили спустя неделю после аварии, сообщил РИА Новости министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края Владимир Тихонович.

Перебои с поставкой холодной воды в частные дома поселка Северный Коряки, где проживает около 90 человек, возникли 3 января из-за промерзания подающей трубы водонапорной башни. На время отсутствия централизованного водоснабжения власти района совместно с краевым водоканалом организовали подвоз воды автотранспортом.

"Оперативные бригады восстановили работу водонасосной станции. Подача воды в жилые дома была возобновлена во вторник в 19.00 часов по местному времени. В настоящее время проблем с водоснабжением в поселке нет", — сказал Тихонович.

По факту длительного отсутствия воды в посёлке прокуратура края организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства случившегося и ищут виновных.