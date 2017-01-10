Московские власти назвали причину сбоя движения на красной ветке метро

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Сбой на Сокольнической ветке московского метрополитена произошел из-за обнаружения в перегоне травмированного мужчины, по данному факту начата проверка, сообщается на сайте столичного ГСУСК.

Во вторник утром столичная подземка в своем микроблоге в Twitter сообщила о прекращении движения от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского" из-за "инцидента с пассажиром".

Сокольническая линия. Интервалы движения были увеличены в связи с восстановительными работами после утреннего инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 января 2017 г.

​

"По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным СК, во вторник утром в межстанционном перегоне между станциями "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнический линии московского метрополитена машинистом электропоезда был обнаружен 31-летний мужчина с множественными переломами. Он был доставлен в больницу, где в настоящее время находится в тяжелом состоянии.