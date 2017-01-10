В Петербурге семилетняя девочка пострадала в ДТП с полицейским автомобилем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств ДТП с участием полицейского автомобиля в Петербурге, в результате которого была госпитализирована семилетняя девочка, сообщает пресс-служба ведомства.

"Восьмого января около 22.50 на регулируемом перекрестке улиц Седова и бульвара Красных Зорь полицейский-водитель УМВД России по Невскому району, управляя служебным автомобилем, двигаясь со включенными проблесковыми маяками и звуковым специальным сигналом, совершил столкновение с автомобилем Renault Megane под управлением 33-летней женщины. 9 января 2017 года около 2 часов ночи за медицинской помощью обратилась семилетняя пассажирка Renault Megane, которая в удовлетворительном состоянии была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Ведется проверка.