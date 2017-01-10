В Мурманске заключенного подозревают в убийстве сокамерника

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело против осужденного, который подозревается в том, что из личной неприязни убил ножом другого заключенного в колонии, сообщило СУСК по региону.

По данным следствия, преступление было совершено 1 января в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области. "Подозреваемый, находясь в одном из помещений исправительного учреждения, в ходе ссоры с одним из осужденных, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, нанес тому не менее одного удара ножом в область груди, от которого потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Следователи не уточняют обстоятельства трагедии, а также откуда в распоряжении осужденного оказался нож. Известно, что подозреваемому 31 год. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проведены первоначальные следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.