В Мурманске заключенного подозревают в убийстве сокамерника

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело против осужденного, который подозревается в том, что из личной неприязни убил ножом другого заключенного в колонии, сообщило СУСК по региону.
Следователи не уточняют обстоятельства трагедии, а также откуда в распоряжении осужденного оказался нож. Известно, что подозреваемому 31 год. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проведены первоначальные следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.