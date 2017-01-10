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Происшествия

В Новокузнецке загорелась ночлежка в паровозе-памятнике

11:1210.01.2017
(обновлено: 11:40 10.01.2017)
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МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, которое неизвестные устроили внутри паровоза-памятника в Новокузнецке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе областного главка МЧС.

Сотрудники аварийно-спасательных служб. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Инцидент произошел накануне вечером. Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили дым из трубы памятника.

"По предварительной информации, возгорание устроили лица без определенного места жительства. Возможно, они собирались обустроить там ночлежку или просто решили обогреться, но внутри паровоза-памятника, в кабине, произошло загорание мусора. По сигналу выезжала единица техники и четыре человека, которые оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили развитие пожара. Все обошлось без пострадавших", — сказала собеседница агентства.

Местные СМИ в свою очередь сообщают, что злоумышленники отогнули один из металлических листов паровоза, натаскали внутрь старые матрасы, подушки и тряпки и разожгли огонь в топке. В пресс-службе администрации Новокузнецка РИА Новости уточнили, что этот памятник не относится к управлению культуры — за него отвечает РЖД. В Западно-Сибирском филиале железной дороги получить комментарий по поводу ситуации пока не удалось.

© Фото: Bulat
Паровоз-памятник в Новокузнецке

Паровоз-памятник Л-3908 в Новокузнецке установили в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня железнодорожника 7 августа 2005 года на улице Транспортная, недалеко от железнодорожных путей и вокзала. Он хорошо виден жителям и гостям города. Монумент открыли в знак благодарности местным железнодорожникам и их трудовому подвигу в советские времена.

Установленный на постаменте паровоз был сделан на Ворошиловском заводе в 1949 году. Эта машина класса "Л" (легендарная "Лебедянка") перевозила в основном уголь и руду. Л-3908 был одним из лучших советских паровозов, его выпустили в большом количестве, использовали на всей сети железных дорог в Советском Союзе. Впоследствии он стал символом трудовых и военных побед железнодорожников.

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