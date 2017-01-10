В Новокузнецке загорелась ночлежка в паровозе-памятнике

КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, которое неизвестные устроили внутри паровоза-памятника в Новокузнецке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе областного главка МЧС.
"По предварительной информации, возгорание устроили лица без определенного места жительства. Возможно, они собирались обустроить там ночлежку или просто решили обогреться, но внутри паровоза-памятника, в кабине, произошло загорание мусора. По сигналу выезжала единица техники и четыре человека, которые оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили развитие пожара. Все обошлось без пострадавших", — сказала собеседница агентства.
Местные СМИ в свою очередь сообщают, что злоумышленники отогнули один из металлических листов паровоза, натаскали внутрь старые матрасы, подушки и тряпки и разожгли огонь в топке. В пресс-службе администрации Новокузнецка РИА Новости уточнили, что этот памятник не относится к управлению культуры — за него отвечает РЖД. В Западно-Сибирском филиале железной дороги получить комментарий по поводу ситуации пока не удалось.
Паровоз-памятник Л-3908 в Новокузнецке установили в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня железнодорожника 7 августа 2005 года на улице Транспортная, недалеко от железнодорожных путей и вокзала. Он хорошо виден жителям и гостям города. Монумент открыли в знак благодарности местным железнодорожникам и их трудовому подвигу в советские времена.
Установленный на постаменте паровоз был сделан на Ворошиловском заводе в 1949 году. Эта машина класса "Л" (легендарная "Лебедянка") перевозила в основном уголь и руду. Л-3908 был одним из лучших советских паровозов, его выпустили в большом количестве, использовали на всей сети железных дорог в Советском Союзе. Впоследствии он стал символом трудовых и военных побед железнодорожников.